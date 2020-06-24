В Токио рекордный прирост заражений COVID-19 за полтора месяца

В Токио большинство заражений коронавирусом приходится на посетителей и сотрудников развлекательных и питейных заведений.

В столице Японии Токио число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за минувшие сутки составило 55. Это максимальный показатель с 5 мая, сообщает телеканал NHK в среду, 24 июня.

За последнюю неделю в Токио каждый день стабильно выявляли 30-40 случаев заражения, что почти в два раза выше показателей в начале июня.

Указано, что в городе сейчас сняты все ограничения на ведение бизнеса и работу различных объектов. Теперь же большинство заражений приходится на посетителей и сотрудников развлекательных и питейных заведений.

По последним данным, общее число инфицированных в Японии превысило 18,7 тысяч, включая пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess. Почти 980 человек умерли.

Напомним, за время пандемии коронавируса COVID-19 зафиксировали 9,35 млн случаев заболевания. Выздоровели более 5 млн человек, скончались почти 480 тысяч.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet