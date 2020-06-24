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Гавайскую пиццу предложили запретить из-за колониального угнетения

Комментариев: 3
Гавайская пицца означает колонизацию и угнетение Гавайев. Швейцарские левые высказались об изменении названия этого блюда.
Гавайская пицца не имеет никакого отношения к культуре коренных жителей Гавайев
Гавайская пицца не имеет никакого отношения к культуре коренных жителей Гавайев
eater.com

Левые политические активисты в Швейцарии хотят запретить называть пиццу с ананасами "гавайской" из-за того, что это название отсылает к колониальной эпохе и угнетению полинезийских аборигенов, пишет 20min.ch.

"Закажите пиццу с ананасом вместо гавайской пиццы", - призывают инициаторы.

Они поясняют, что Гавайи изначально были заселены полинезийцами и были аннексированы Соединенными Штатами в 1898 году.

А ананас, якобы, был необходим для процесса колонизации. "Он был введен поселенцами в 19 веке и был основным экспортным продуктом плантационной промышленности. Местное население было использованы белыми поселенцами для выращивания ананасов", - отмечают левые политики.

Пицца с ананасами не имеет никакого отношения к культуре коренных жителей Гавайев. При этом, подчеркивают активисты, аборигены остаются в угнетенном положении и не имеют прав на собственные территории.

На основании всего этого и предлагается сменить название гавайской пиццы.

Как сообщалось ранее, бренд Uncle Ben's сменит логотип из-за расовых протестов.

Также Korrespondent.net писал, что в США бывший пастор предложил сносить статуи Христа. По мнению экс-пастора, светлокожий Иисус Христос - форма отражения превосходства белой расы.
 

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Теги: политики, пицца, Гавайи, название
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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T-REX2    24.06.2020, 12:14
Оценка:  -1
T-REX2
Черный чай в США-не зеленый
advokit    24.06.2020, 11:44
Оценка:  +3
advokit
Дурбецели!)))))))))))))))))))))))
Максим    24.06.2020, 11:33
Оценка:  +3
Максим
Совсем уже с ума сошли!!!!
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