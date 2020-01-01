С нынешним руководством Украины проще вести диалог – Сийярто

Для венгров границы государства и границы проживания нации не совпадают, отметил Петер Сийярто и назвал Закарпатскую область "так называемой".

С нынешним правительством Украины больше шансов договориться о гарантиях прав венгров Закарпатья, чем с предыдущей властью. Об этом сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью российскому изданию Известия, обнародованном в среду, 24 июня.

"С прежним руководством Украины вести диалог было просто невозможно, с нынешними властями это проще, есть положительные жесты. Я действительно верю или хочу верить, что с их стороны есть добрая воля и заинтересованность разрешить этот вопрос, аналогичная воля есть и у нас. Надеюсь, где-нибудь эти две воли сойдутся", – сказал Сийярто, комментируя вероятность достижения договоренности с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой касательно соблюдения прав венгров Закарпатья.

Дипломат напомнил, что ранее закарпатские венгры имели право использовать родную речь в школе, СМИ, в вузах, при обращении в госорганы и т.д. Сейчас задача Будапешта состоит в том, чтобы вернуть утраченные права и улучшить положение венгерского сообщества в Украине.

"Для нас, венгров, границы государства и границы проживания нации не совпадают. Венгры живут на территории Украины, в так называемой Закарпатской области", – заявил Сийярто.

Напомним, 25 июня в Киеве пройдет заседание комиссии Украина-Венгрия впервые за семь лет. Политики двух стран обсудят вопросы экономического сотрудничества.

А в конце мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетил Будапешт, где провел переговоры с Сийярто, в ходе которых передал предложения для решения споров между странами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet