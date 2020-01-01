В Россию на парад приехали президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Парад в Москве 2020 года

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы прошел на Красной площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В параде приняли участие около 14 тысяч военнослужащих. В параде также участвовали военные Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргизстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В Москву приехали президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александар Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Исторические танки Т-34 и самоходные установки СУ-100 прошли по Красной площади в составе механизированной колонны.

На параде состоялись премьеры тяжелых огнеметных систем ТОС-2, боевых машин системы дистанционного минирования ИСДМ, БМП Курганец-25 с 57-миллиметровым боевым модулем, модернизированных зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1М с малогабаритными ракетами для борьбы с беспилотниками.

Завершился парад пролетом 75 самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил РФ. Авиация пролетела над Красной площадью в составе 16 групп.

Cмотрите фотогалерею: В Москве состоялся парад Победы

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