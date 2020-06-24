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В Беларуси задержали людей из очереди к магазину

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По информации беларусского МВД, причиной задержания стало якобы то, что люди возле магазина мешали проезду автомобиля.

В Минске ОМОН разогнал очередь в магазин сувениров с национальной символикой, задержаны около 20 человек. Об этом сообщает Радио Свобода.

Владелец магазина ранее объявил о его закрытии из-за давления властей. Вечером 23 июня выстроилась очередь в магазин, чтобы перед его закрытием раскупить оставшиеся товары.

Поводом для задержаний стало якобы то, что очередь мешала проезду автомобилей.

"Чтобы пресечь незаконные действия, которые выражались в блокировке автомобиля, выехал отряд милиции. Некоторые из задержанных оставлены для разбирательства", - сообщили в МВД беларусской службе Радио Свобода.

По информации местного издания Вясна, задержано не менее 20 человек. Среди них - фотокорреспондент агентства БелаПАН Андрей Шавлюга. Позже его отпустили.

 
 
 
Также Корреспондент писал, что в Беларуси силовики устроили флешмоб в соцсетях.
 

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Теги: Беларусь, видео, ОМОН, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Жеральд    24.06.2020, 13:56
Оценка:  0
Жеральд
Уши из раССии торчат
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