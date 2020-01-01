В Болгарии люди пострадали при обрушении тоннеля

При строительстве тоннель частично обрушился, в результате три человека получили травмы и были госпитализированы.

На автомагистрали Струма в Болгарии частично обрушился строящийся тоннель Железница. Об этом заявил министр здравоохранения страны Кирил Ананиев на брифинге в среду, 24 июня.

"Трое пострадавших извлечены из-под завала и с различными травмами госпитализированы, погибших нет", - сказал Ананиев.

Инцидент произошел около 10:30, когда во время работ произошло обрушение горных пород, сообщила строительная компания.

Строительство тоннеля Железница стоит около 93 млн евро. Он должен стать самым длинным автомобильным тоннелем в Болгарии, его протяженность составит 2,2 километра, из которых 850 метров уже пробиты. Завершение строительства тоннеля запланировано на 2021 год.

Напомним, что ранее в Пакистане при обрушении жилого дома погибли 19 человек. Правохранители провели обследование района Ляри и обнаружили еще пять многоэтажных зданий, которые могут обрушиться.

Также сообщалось, что в Афганистане в трех тоннелях шахты произошли взрывы. Известно о 80 погибших, но цифры могут увеличиться.

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