В Болгарии люди пострадали при обрушении тоннеля
На автомагистрали Струма в Болгарии частично обрушился строящийся тоннель Железница. Об этом заявил министр здравоохранения страны Кирил Ананиев на брифинге в среду, 24 июня.
"Трое пострадавших извлечены из-под завала и с различными травмами госпитализированы, погибших нет", - сказал Ананиев.
Инцидент произошел около 10:30, когда во время работ произошло обрушение горных пород, сообщила строительная компания.
Строительство тоннеля Железница стоит около 93 млн евро. Он должен стать самым длинным автомобильным тоннелем в Болгарии, его протяженность составит 2,2 километра, из которых 850 метров уже пробиты. Завершение строительства тоннеля запланировано на 2021 год.
Напомним, что ранее в Пакистане при обрушении жилого дома погибли 19 человек. Правохранители провели обследование района Ляри и обнаружили еще пять многоэтажных зданий, которые могут обрушиться.
Также сообщалось, что в Афганистане в трех тоннелях шахты произошли взрывы. Известно о 80 погибших, но цифры могут увеличиться.
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