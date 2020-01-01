Черногория стала на шаг ближе ко вступлению в ЕС

Присоединение Черногории к европейскому сообществу может произойти уже к 2025 году, так прогнозируют политики.

Вступление в ЕС ожидается до 2025 года

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что Еврокомиссия одобрила открытие последней главы в переговорах о членстве страны в ЕС. Об этом сообщает балканская служба Радио Свобода.

Речь идет о главе 8 "Конкуренция". Всего глав 35.

По словам Марковича, это означает завершение первой фазы процесса интеграции Черногории в ЕС.

"Мы счастливы были получить новости о том, что компетентный орган Еврокомиссии дал зеленый свет открытию последней, 8-й главы "Конкуренция" в переговорах с ЕС. Мы ожидаем официального подтверждения этой новости завтра. Это прекрасный день для Черногории, которая, таким образом, станет первой страной-кандидатом, открывшей все переговорные главы", - отметил премьер.

Особенно хорошей новостью, по словам Марковича, является то, что это решение принято во время хорватского председательства в Совете ЕС. Это "является результатом самоотверженных усилий соседней Хорватии о том, чтобы политика расширения оставалась среди приоритетов в повестке дня ЕС".

Страну поздравил также евродепутат Тонино Пицула, экс-министр иностранных дел Хорватии, который является докладчиком по Черногории в Европарламенте.

"Как докладчик по Черногории, я рад поздравить наших соседей с открытием последней главы в переговорах о вступлении в ЕС, "Конкуренция". Они близки к полному членству в ЕС, которое будет зависеть от выполнения всех установленных критериев", - написал он.

Открытие переговоров по вступлению Черногории в Евросоюз главы государств и правительств ЕС подтвердили на саммите в Брюсселе 29 июня 2012 года.

На сегодняшний день Черногория является наиболее вероятным кандидатом на вступление в Европейский Союз в ближайшее время.

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