Ученые Израиля начали испытания пассивной вакцины от COVID

Вакцина изготавливается на основе плазмы переболевших COVID-19 людей. Ученые намерены продолжать исследования.

В Израиле в одной из крупнейших больниц Хадасса ученые начали испытания пассивной вакцины с высокой концентрацией антител-IgG для лечения тяжелых больных с COVID-19. Об этом в среду, 24 июня, пишет The Jerusalem Post.

Подобную вакцину испытуют в мире впервые. Данное лекарство изготавливается на основе плазмы переболевших коронавирусом людей, кровь которых обрабатывается и из нее создается сыворотка с повышенной концентрацией антител-IgG.

Результаты применения лекарства дают специалистам основания для продолжения и масштабирования исследований.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения надеется, что до конца 2020 года будут произведены сотни миллионов доз вакцины против коронавируса.

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