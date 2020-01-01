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Ученые Израиля начали испытания пассивной вакцины от COVID

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Вакцина изготавливается на основе плазмы переболевших COVID-19 людей. Ученые намерены продолжать исследования.
Такое исследование проводится впервые
Такое исследование проводится впервые
Reuters (архивное фото)
 
В Израиле в одной из крупнейших больниц Хадасса ученые начали испытания пассивной вакцины с высокой концентрацией антител-IgG для лечения тяжелых больных с COVID-19. Об этом в среду, 24 июня, пишет The Jerusalem Post.
 
Подобную вакцину испытуют в мире впервые. Данное лекарство изготавливается на основе плазмы переболевших коронавирусом людей, кровь которых обрабатывается и из нее создается сыворотка с повышенной концентрацией антител-IgG.
 
Результаты применения лекарства дают специалистам основания для продолжения и масштабирования исследований.
 
Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения надеется, что до конца 2020 года будут произведены сотни миллионов доз вакцины против коронавируса.
 
В то же время сообщалось, что американский президент Дональд Трамп пообещал изобретение вакцины против коронавиурса до конца года.

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Теги: ученые, Израиль, вакцина, исследования, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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