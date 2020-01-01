От наводнения страдает соседняя Румыния, есть жертвы

За сутки количество подтопленных населенных пунктов выросло почти вдвое. Два человека погибли.

В соседней Украине Румынии усиливается наводнение. По последним данным, подтоплены уже 161 населенный пункт в 29 районах, три человека погибли, сообщает сайт Digi24.

Днем ранее сообщалось о 90 подтопленых селах в 19 районах.

Отмечается, что июнь стал рекордным по количеству осадков за последние 60 лет.

В районах Бистрица-Нэсэуд, Сучава и Марамуреш объявили красный уровень предупреждения о наводнениях.

По данным спасателей, затопило 400 домов и 600 дворов, эвакуирован 71 человек.

Ряд дорог заблокированы из-за высокого уровня воды и поваленных деревьев. Ограничено движение и на четырех дорогах национального значения, а на двух - полностью заблокировано.

Отметим, кроме Украины и Румынии от наводнений страдают Сербия, Польша и Чехии.

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