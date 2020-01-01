Мировая экономика упадет сильнее, чем ожидалось - МВФ

В то же время Фонд не дает точного и определенного прогноза, поскольку пока нет мирового решения проблемы пандемии.

Обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ) показал, что мировая экономика в 2020 году сократится еще больше, чем ожидалось, также прогнозируется более медленное восстановление в 2021 году. Об этом говорится на сайте Фонда.

Согласно данным МВФ, ожидается, что мировая экономика сократится на 4,9% в 2020 году, что на 1,9 п.п. ниже апрельского прогноза. За падением последует частичное восстановление с ростом на 5,4% в 2021 году, что ниже, чем предыдущий прогноз (5,8%).

"Сейчас мы прогнозируем более глубокую рецессию в 2020 году и более медленное восстановление в 2021 году", - говорится в сообщении.

Если подытожить экспертную оценку, потери мировой экономики за два года (2020-2021 годы) составят более 12 трлн долларов.

В то же время в МВФ отмечают высокую неопределенность прогнозов, поскольку медицинского решения проблемы коронавируса не найдено, а пути выхода из кризиса неясны.

Еще в Фонде напоминают, что пандемия спровоцировала худшую рецессию со времен Великой депрессии.

Также МВФ прогнозирует синхронизированный глубокий спад в 2020 году как для стран с развитой экономикой (-8 %), так и для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран (-3%; 5%, если исключить Китай). При этом более чем в 95% странах снизится доходы на душу населения.

Напомним, Европейский центральный банк ожидает сокращения ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%.

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