Стало известно, как COVID повлиял на смертность в Европе

Если сравнивать среднюю смертность несколькими годами ранее, то показатель вырос на 140 тысяч человек за месяц.

В Европе в этом году за март-апрель число смертей увеличилось на 140 тысяч из-за пандемии коронавируса, если сравнивать средние показатели предыдущих лет. Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает ЕП в среду, 24 июня.

"Количество смертей от COVID-19 быстро росло в некоторых государствах-членах в начале марта 2020 года. Влияние пандемии можно оценить по увеличению общего числа смертей от любой причины во время вспышки. В некоторых частях Европы разница по сравнению с предыдущими годами была исключительно высокой, в то время как некоторые районы пострадали менее серьезно", - говорится в сообщении.

Данные охватывают только 21 страну Евросоюза. Не учтены цифры из Великобритании, которая особенно пострадала от пандемии, а также Ирландии, Греции, Хорватии, Кипра, Латвии, Мальты, Нидерландов, Польши, Румынии и Словении.

Тем не менее, этот показатель охватывает более 90% всех смертельных случаев в результате пандемии в Европе, по оценкам Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.

Отмечается, что пик смертей был зафиксирован в конце марта - начале апреля.

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