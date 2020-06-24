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Стало известно, как COVID повлиял на смертность в Европе

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Если сравнивать среднюю смертность несколькими годами ранее, то показатель вырос на 140 тысяч человек за месяц.
Вирус значительно повлиял на смертность
Вирус значительно повлиял на смертность
 
В Европе в этом году за март-апрель число смертей увеличилось на 140 тысяч из-за пандемии коронавируса, если сравнивать средние показатели предыдущих лет. Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает ЕП в среду, 24 июня.
 
 
"Количество смертей от COVID-19 быстро росло в некоторых государствах-членах в начале марта 2020 года. Влияние пандемии можно оценить по увеличению общего числа смертей от любой причины во время вспышки. В некоторых частях Европы разница по сравнению с предыдущими годами была исключительно высокой, в то время как некоторые районы пострадали менее серьезно", - говорится в сообщении.
 
Данные охватывают только 21 страну Евросоюза. Не учтены цифры из Великобритании, которая особенно пострадала от пандемии, а также Ирландии, Греции, Хорватии, Кипра, Латвии, Мальты, Нидерландов, Польши, Румынии и Словении.
 
Тем не менее, этот показатель охватывает более 90% всех смертельных случаев в результате пандемии в Европе, по оценкам Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.
 
Отмечается, что пик смертей был зафиксирован в конце марта - начале апреля.
 
Напомним, с начала пандемии коронавируса во всем в мире диагностировали более 9 млн больных COVID-19.

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Теги: Европа, пандемия, смертность, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
lena2204    24.06.2020, 21:31
Оценка:  0
lena2204
Согласно теориям заговора, в вакцине от коронавируса Билл Гейтс хочет спрятать микрочипы. Существуют две версии, зачем ему это нужно. Либо чтобы установить тотальный контроль над человечеством, либо чтобы искусственно сократить население Земли. С этих позиций пандемия — лишь повод или предлог, а то
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