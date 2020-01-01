Крушение Airbus A-320: пилоты в небе обсуждали коронавирус

Министр гражданской авиации сообщил, что в небе пилоты обсуждали тему коронавируса, что отвлекло их от работы.

Пилоты самолета Airbus A320 авиакомпании Международные авиалинии Пакистана, который разбился 22 мая в районе города Карачи, во время полета обсуждали коронавирус. Об этом рассказал министр гражданской авиации Гулам Сарвар Хан в ходе представления доклада об авиакатастрофе, пишет в среду, 24 июня , ТАСС.

"Весь полет пилоты обсуждали коронавирус. Они были не сосредоточены и говорили о коронавирусе, от которого пострадали их семьи", - сообщил чиновник.

"Очень грустно, что самоуверенность и отвлеченное внимание стали причиной такого крупного инцидента", - добавил Хан, отметив, что командир воздушного судна был очень опытным пилотом.

Как рассказал министр гражданской авиации, пилоты и диспетчеры допустили целый ряд ошибок.

"На расстоянии 10 миль от взлетно-посадочной полосы самолет должен быть на высоте в 2500 футов, а он находился на 7220 футах", - рассказал Хан, отметив, что это стало первой ошибкой.

Также выяснилось, что диспетчеры трижды уведомляли пилота о том, что самолет летит слишком высоко, однако он отказался слушать и сообщил, что справится.

"Еще одним важным фактором стало то, что за пять морских миль до полосы пилоты убрали шасси, хотя ранее они были выпущены", - добавил Хан.

"После первой попытки приземления были повреждены оба двигателя. Диспетчеры не проинформировали пилота о том, что двигатели загорелись. Авиадиспетчеры также виноваты. И пилоты, и диспетчеры не соблюдали протокол. Пилот проигнорировал указания авиадиспетчеров, а они, со своей стороны, не проинформировали пилота о столкновении двигателей с землей", - сказал чиновник.

Как писал Корреспондент, 22 мая в Пакистане произошла авиакатастрофа . Погибли 97 человек, двух удалось спасти.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet