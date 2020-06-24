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Глава ВОЗ трезво напомнил миру о коронавирусе

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Число заболевших коронавирусом в мире на следующей неделе превысит 10 млн человек, по прогнозу ВОЗ.
Гебрейесус призывает правительства продолжать карантин, несмотря на то, что это приводит к экономическим, социальным и политическим кризисам
Гебрейесус призывает правительства продолжать карантин, несмотря на то, что это приводит к экономическим, социальным и политическим кризисам
 
Пандемия коронавируса продолжается и число новых больных в мире постоянно растет. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге.
 
По его словам, если в первый месяц вспышки коронавируса ВОЗ зарегистрировала менее 10 тыс. случаев заболевания, то уже в прошлом месяце было почти 4 млн таких случаев.
 
"Мы ожидаем достижения в общей сложности 10 млн случаев в течение следующей недели", - сказал глава ВОЗ. Он назвал озвученные цифры "трезвым напоминанием" о продолжении пандемии и необходимости борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, что ранее ВОЗ заявила о рекордном суточном числе заражений коронавирусом. Накануне COVID-19 диагностировали у более 183 тысяч человек, больше всего - в Северной и Южной Америке.

Также ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. Показатель новых случаев заражения находится на отметке 17-20 тысяч случаев в день в среднем по европейскому региону.

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Теги: эпидемия, ВОЗ, болезнь, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
lena2204    24.06.2020, 22:21
Оценка:  0
lena2204
Согласно теориям заговора, в вакцине от коронавируса Билл Гейтс хочет спрятать микрочипы. Существуют две версии, зачем ему это нужно. Либо чтобы установить тотальный контроль над человечеством, либо чтобы искусственно сократить население Земли. С этих позиций пандемия — лишь повод или предлог, а то
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