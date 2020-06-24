Глава ВОЗ трезво напомнил миру о коронавирусе

Число заболевших коронавирусом в мире на следующей неделе превысит 10 млн человек, по прогнозу ВОЗ.

Гебрейесус призывает правительства продолжать карантин, несмотря на то, что это приводит к экономическим, социальным и политическим кризисам

Пандемия коронавируса продолжается и число новых больных в мире постоянно растет. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге.

По его словам, если в первый месяц вспышки коронавируса ВОЗ зарегистрировала менее 10 тыс. случаев заболевания, то уже в прошлом месяце было почти 4 млн таких случаев.

"Мы ожидаем достижения в общей сложности 10 млн случаев в течение следующей недели", - сказал глава ВОЗ. Он назвал озвученные цифры "трезвым напоминанием" о продолжении пандемии и необходимости борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, что ранее ВОЗ заявила о рекордном суточном числе заражений коронавирусом. Накануне COVID-19 диагностировали у более 183 тысяч человек, больше всего - в Северной и Южной Америке. Также ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. Показатель новых случаев заражения находится на отметке 17-20 тысяч случаев в день в среднем по европейскому региону.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet