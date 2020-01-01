В Пакистане кровь переболевших COVID-19 продают на черном рынке

Пакистанские врачи рассказали о нелегальной торговле кровью пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

Кровь пациентов, переболевших коронавирусом на черном рынке в Пакистане, продается от 950 до трех с половиной тысяч фунтов стерлингов. Семьи заболевших COVID-19 готовы заплатить эти деньги: они верят, что именно “чудо-средство” способно спасти их близких. Об этом рассказывает The Guardian, со ссылкой на местных медиков.

В интервью изданию медики описали сделки между родственниками тех, кто заразился коронавирусом, и уже переболевшими семьями.

“Больницы в этом не участвуют, но сделки заключались у меня на глазах. Родные или близкие пациентов приходят к тем, кто уже выздоровел, и просят их стать донорами крови. Дальше они идут в частную лабораторию и получают из “донорской” крови плазму”, - рассказал журналистамврач из государственной больницы Исламабада.

В то же время, пакистанские врачи признают, что в больницах заканчиваются лекарства. А без препаратов, которые жизненно нужны больным, плазма - это настоящее “чудо-средство”.

Ранее Минздрав сообщил, какие области в Украине пострадали от COVID-19 наиболее. Антилидером среди областей с наибольшим приростом количества больных является Львовская область. Затем идут Закарпатська область, Волынская и Черниговская области.

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