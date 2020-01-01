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По делу Ассанжа вынесли новое обвинительное заключение

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Речь идет о вероятном "сговоре" Ассанжа с хакерской группой Anonymous и хакером, связанным с LilzSec.
В адрес Ассанжа вынесли новое обвинительное заключение
В адрес Ассанжа вынесли новое обвинительное заключение

Министерство юстиции США сообщило о вынесении нового обвинительного заключения в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом, в четверг, 25 июня, сообщает ТАСС

Уточняется, что в новом заключении нет дополнительных обвинений к предыдущему вердикту из 18 пунктов, вынесенному в мае 2019 года.

"Однако новое решение расширило масштаб сговора, существовавшего вокруг предполагаемых взломов компьютеров, в которых ранее обвинялся Ассанж", - говорится в сообщении минюста.

В обвинении отмечается, что Wikileaks получала и публиковала электронные письма, полученные в результате взлома, совершенного хакерами из группы Anonymous.

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме, куда был доставлен после того, как его выдало властям посольство Эквадора. Там журналист скрывался с 2012 года. 

Напомним, Джулиан Ассанж был обвинен в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах, а также в изнасиловании. С июня 2012 года он скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. 

Ранее прокуратура Швеции решила прекратить предварительное расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. 

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Теги: США, Минюст, обвинения, Ассанж
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Источник: korrespondent.net

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