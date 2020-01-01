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В Германии польские дальнобойщики жестоко избили украинских коллег

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Причиной инцидента на автостоянке недалеко от Мюнхена стало то, что украинские водители грузовиков отказались выпить водку по требованию поляков.
Полиция не исключала попытки убийства из-за серьезности побоев украинских водителей
Полиция не исключала попытки убийства из-за серьезности побоев украинских водителей

В пригороде Мюнхена на украинских водителей напали пьяные польские дальнобойщики. В результате инцидента мужчины получили травмы различной тяжести, один из них был госпитализирован. Об этом, в среду, 24 июня, пишет Suddeutsche Zeitung.

По данным издания, двое украинцев 47 и 60 лет отдыхали на скамейке, когда к ним подошел нетрезвый дальнобойщик из Польши и предложил выпить водки. Получив отказ, мужчина избил коллег железным прутом. Украинцы попытались укрыться в своих авто, однако на подмогу поляку пришел его соотечественник. Вдвоем они вытащили одного украинца из фуры и избили ногами и пытались задушить полотенцем. 

На место драки приехали несколько полицейских машин, нападавшие были задержаны. Позже по требованию прокурора ответственный судья распорядился арестовать двух польских дальнобойщиков.

Ранее в польском городе Грудзендз произошло нападение на группу украинцев, которых расстреляли из газового пистолета. Также, сообщалось, что в селе Глоскув, близи Варшавы, группа неизвестных напала на трех граждан Украины.

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Теги: Германия, украинцы, Мюнхен, драка, избиение, поляки
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Источник: korrespondent.net

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