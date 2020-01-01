Минск отказался выдавать Киеву беглого банкира

Бывшего главу правления банка Киевская Русь украинские правоохранительные органы обвиняют в снятии с банковских счетов более 44 миллионов долларов.

Беларусь отказала Украине в выдаче бывшего главы правления банка Киевская Русь Виктора Братко, которого украинские правоохранительные органы обвиняют в выводе из Украины более 44 миллионов долларов в 2015 году. Об этом, в среду, 24 июня, сообщает Радио Свобода.

В августе 2016 года Виктор Братко был объявлен в международный розыск, а летом 2018 года был задержан белорусской милицией и помещен под стражу. Через три месяца после задержания, 9 ноября 2018 года, банкир был освобожден по решению заместителя прокурора Минска, поскольку ему предоставили статус беженца.

В одном из решений украинского суда уточняется, что Беларусь предоставила экс-банкиру статус беженца, сославшись на то, что его преследуют в Украине по политическим мотивам, и отказалась выдать его.

Теперь украинский суд обязал правоохранительные органы завершить досудебное следствие в течение 2 месяцев и утвердить процессуальное решение - расследование по делу Виктора Братко длится более 4 лет.

В украинских СМИ банк Киевская Русь связывали с Евгением Бакулиным и Юрием Бойко: первый во время президентства Виктора Януковича возглавлял Нафтогаз Украины, а воторой - Министерство энергетики.

Известно, что банк Киевская Русь начал интенсивно наращивать активы во время президентства Януковича, в нем были сосредоточены все счета газовой компании и руководства Нафтогаза Украины. После того, как Виктор Янукович бежал, полиция задержала Евгения Бакулина по подозрению в связях с преступной группой, причинившей государству убытки на четыре млрд. долларов. Оказалось, что все счета Нафтогаза Украины находились в частном банке Киевская Русь.

В Украине Братко обвиняется в присвоении и растрате чужого имущества в результате злоупотреблений в особо крупных размерах и в составе организованной группы. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью на три года.

В рамках уголовного дела все его движимое и недвижимое имущество было арестовано.

Адвокаты экс-банкира отказались указать, чем он занимается в Беларуси и в каком городе сейчас живет.

Ранее группа должностных лиц историко-этнографического заповедника в Киевской области организовала схему растраты почти 17 млн грн бюджетных средств.

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