В ЮАР рекордное суточное число случаев смерти от COVID-19

Общее число подтвержденных случаев заболевания в ЮАР превысило 106 тысяч. Умерли 2 102 человека.

За минувшие сутки в ЮАР были зафиксированы 111 новых летальных исходов от коронавируса COVID-19. Это новый суточный максимум с начала пандемии, сообщило накануне Синьхуа со ссылкой на министра здравоохранения страны Звели Мхизе.

По его словам, коронавирус уже унес жизни 2 102 человек. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 106 108. За сутки оно выросло на 4 518 человек. Кроме того, за сутки 29596 человек прошли тестирование на COVID-19.

Сейчас в ЮАР открыты более 400 пунктов для прохождения карантина, способных разместить чуть менее 38 тысяч человек.

Ранее на этой неделе сообщалось, что в Африке коронавирусом заболели более 300 тысяч человек. Инфекция уже распространилась во всех 54 африканских странах. Наиболее сложная обстановка складывается в ЮАР, Египте и Нигерии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet