Япония отказалась от размещения американской ПРО

Решение обусловлено угрозой падения разгонной ступени ракеты за пределами военной базы, в том числе и существующим риском для жилых кварталов в префектурах Ямагути и Акита.

Власти Японии решили отказаться от плана по развертыванию в стране комплексов противоракетной обороны (ПРО) американского производства Aegis Ashore. Об этом сказал на совещании по вопросам безопасности правящей Либерально-демократической партии министр обороны Японии Таро Коно, сообщает Kyodo в четверг, 25 июня.

По словам министра, соответствующее решение было принято по итогам заседания Совета национальной безопасности во главе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"После обсуждения в (Совете национальной безопасности) мы приняли решение отменить размещение ПРО в префектурах Ямагути и Акита", – заявил Коно в среду на собрании законодателей Либерально-демократической партии.

Ранее в июне Таро Коно анонсировал приостановление программы развертывания комплексов в префектурах Акита и Ямагути. Он отмечал, что такое решение было обусловлено угрозой падения разгонной ступени ракеты за пределами военной базы, в том числе и существующим риском для жилых кварталов. Для корректировки этого недостатка нужны дополнительные средства и время.

Теперь же Коно сказал, что министерству обороны было трудно выбрать альтернативные места для двух батарей Aegis Ashore.

Япония приняла решение о размещении комплексов Aegis Ashore на территории страны в конце 2017 года. Данное решение было обусловлено необходимостью прикрытия территории страны от возможной ракетной атаки со стороны КНДР. Предполагалось, что комплексы будут введены в страну в 2025 финансовом году.

Напомним, ежегодно Япония платит США $2 млрд за пребывание на территории страны 54 тысяч американских военнослужащих. В эту цену входит функционирование американской базы на острове Окинава, а также обслуживание кораблей Седьмого флота. Президент США Дональд Трамп посчитал эту сумму недостаточной, и хочет, чтобы японцы выплачивали Вашингтону $8 млрд в год.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet