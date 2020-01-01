Ноябрьский марафон в Нью-Йорке отменили

Забег отменяют всего во второй раз в истории - в первый раз его отменили в 2012 из-за урагана.

Нью-йоркский марафон отменили второй раз в истории

Нью-йоркский марафон отменили из-за пандемии. Об этом заявили организаторы в четверг, 25 июня.

Мероприятие отменили во второй раз в истории с 1970 года. В 2012 году его отменили из-за урагана.

"Отмена марафона огорчает всех участников, но это было необходимо с точки зрения здоровья и безопасности ... Мы с нетерпением ждем встречи в следующем году", - сказал руководитель марафона Майкл Капирасо.

Отметим, что марафон в Нью-Йорке проходит ежегодно в первое воскресенье ноября. В этом году он должен был состояться 1 ноября. В 2019 году прошел массовый забег, смогли финишировать 53,6 тысячи участников.

Напомним, что ранее Бостонский марафон отменили впервые в истории. Организаторы предлагают принять участие в виртуальной версии мероприятия. Для этого нужно самостоятельно пробежать дистанцию и предоставить соответствующие подтверждения.

Также сообщалось, что украинка пробежала 42 километра вокруг дома. Для преодоления дистанции олимпийского марафона понадобилось около 4 часов. Акция была проведена с благотворительной целью.

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