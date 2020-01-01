Канадские военные ушли на карантин перед поездкой в Украину

Военные присоединятся к операции REASSURANCE в Центральной и Восточной Европе, операции IMPACT на Ближнем Востоке и операции UNIFIER в Украине.

В Канаде ушли на обязательный двухнедельный карантин военнослужащие, которые вскоре приедут в Украину для участия в тренировочной миссии UNIFIER. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает Укринформ со ссылкой на министерство обороны Канады.

"Личный состав 4-й канадской дивизии отбыл с военной базы в Петававе в Кингстон, где начнет 14-дневный период изоляции. Изоляция военных перед заграничной командировкой будет гарантировать, что они здоровы, когда они присоединятся к операции REASSURANCE в Центральной и Восточной Европе, операции IMPACT на Ближнем Востоке и операции UNIFIER в Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время пандемии COVID-19 "канадские войска придерживаются... изоляции до и после командировки с целью предупреждения распространения вируса и одновременного поддержания операционной эффективности и способности проводить важные операции".

Напомним, 15 июня в Украину приехали 90 канадских военных инструкторов. Это вторая часть девятой ротации Оперативной объединенной миссии Вооруженных сил Канады UNIFIER.

Как известно, в марте 2019 года правительство Канады на три года продлило работу военной тренировочной миссии UNIFIER в Украине.

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