В России началось голосование за изменения в Конституцию

Голосование продлится с 25 июня по 1 июля. Изменения предполагают отмену ограничений на президентские сроки.

В России с четверга, 25 мая, начался референдум по поправкам в Конституцию.

Изменения предполагают отмену ограничений на президентские сроки.

Среди ключевых изменений: подчинение президенту РФ высшей исполнительной власти, местного самоуправления, Конституционного суда и всех силовых органов.

Также в представленном на голосование проекте Основного закона РФ закрепляются понятия бога, единственно возможного социального союза между мужчиной и женщиной.

Уже открылись участки для голосования на Дальнем Востоке и Урале, в Сибири, в центральной России. Граждане могут проголосовать на них в любой из дней до 1 июля включительно с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Откроют 96,5 тысячи участков на территории России. И еще на 254 участках за рубежом – в 144 странах мира.

По данным на 1 января, всего в России и за пределами было 108 648 120 избирателей, имеющих право проголосовать по поправкам.

Волеизъявление продлится с 25 июня по 1 июля.

Изначально оно было запланировано на 22 апреля, но было перенесено из-за коронавируса.

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