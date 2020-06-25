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В России началось голосование за изменения в Конституцию

Комментариев: 4
Голосование продлится с 25 июня по 1 июля. Изменения предполагают отмену ограничений на президентские сроки.
Голосование продлится до 1 июля
Голосование продлится до 1 июля

В России с четверга, 25 мая, начался референдум по поправкам в Конституцию.

Изменения предполагают отмену ограничений на президентские сроки

Среди ключевых изменений: подчинение президенту РФ высшей исполнительной власти, местного самоуправления, Конституционного суда и всех силовых органов.

Также в представленном на голосование проекте Основного закона РФ закрепляются понятия бога, единственно возможного социального союза между мужчиной и женщиной.

Уже открылись участки для голосования на Дальнем Востоке и Урале, в Сибири, в центральной России. Граждане могут проголосовать на них в любой из дней до 1 июля включительно с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Откроют 96,5 тысячи участков на территории России. И еще на 254 участках за рубежом – в 144 странах мира.

По данным на 1 января, всего в России и за пределами было 108 648 120 избирателей, имеющих право проголосовать по поправкам.

Волеизъявление продлится с 25 июня по 1 июля.

Изначально оно было запланировано на 22 апреля, но было перенесено из-за коронавируса.

 

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Теги: Россия, Конституция, референдум, голосование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Lyonya-Space    25.06.2020, 11:24
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Осталось Гундяю каконизировать лилиПута при жизни.
Колишній-східняк    25.06.2020, 11:19
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Россия делает очередной шаг от цивилизации в Золотую Орду.
Lyonya-Space    25.06.2020, 11:25
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Да ватавстан уже давно там, просто узаканивают сие.
WTF2wtf    25.06.2020, 11:02
Оценка:  +2
WTF2wtf
К чему этот цирк?
Отмороженный ботоксный фюррерок может рисовать и дальше себе стандартные 146% ... ну или хотя бы скромные 101%.
Ихтамнетам с танками из шахт уже не привыкать к постоянной лжи и перерисовке законов под преступный путинский режим
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