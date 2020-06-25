В России началось голосование за изменения в Конституцию
В России с четверга, 25 мая, начался референдум по поправкам в Конституцию.
Изменения предполагают отмену ограничений на президентские сроки.
Среди ключевых изменений: подчинение президенту РФ высшей исполнительной власти, местного самоуправления, Конституционного суда и всех силовых органов.
Также в представленном на голосование проекте Основного закона РФ закрепляются понятия бога, единственно возможного социального союза между мужчиной и женщиной.
Уже открылись участки для голосования на Дальнем Востоке и Урале, в Сибири, в центральной России. Граждане могут проголосовать на них в любой из дней до 1 июля включительно с 8:00 до 20:00 по местному времени.
Откроют 96,5 тысячи участков на территории России. И еще на 254 участках за рубежом – в 144 странах мира.
По данным на 1 января, всего в России и за пределами было 108 648 120 избирателей, имеющих право проголосовать по поправкам.
Волеизъявление продлится с 25 июня по 1 июля.
Изначально оно было запланировано на 22 апреля, но было перенесено из-за коронавируса.
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