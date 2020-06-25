Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Эйфелева башня возобновила работу

Комментариев: 0
Самая узнаваемая архитектурная достопримечательность столицы Франции частично возобновляет свою работу. Руководство объекта предупреждает, что лифты пока не работают и посетителям придется подниматься и спускаться по ступенькам.
Главная "визитка" Парижа ждет туристов
Главная "визитка" Парижа ждет туристов
YouTube

Эйфелева башня в Париже частично возобновляет свою работу в четверг, 25 июня. При посещении символа Франции обязательны медицинские маски, пишет Le Parisien.

"Эйфелева башня открывается 25 июня... Действуют санитарные меры, в том числе обязательное ношение масок", - сообщили в администрации объекта.

Также известно, что лифт в башне будет открыт с 1 июля. Подняться на этажи можно будет только по ступенькам.

Эйфелева башня была закрыта для посетителей почти три месяца.

Ежегодно эту достопримечательность посещает более семи миллионов туристов.

Ранее мы писали, что площадь перед Нотр-Дамом впервые открыли через год после пожара. Главной причиной, мешавшей доступу парижан и гостей города на площадь, было свинцовое загрязнение, зафиксированное после пожара.

Также сообщалось, что французские врачи просят открыть парки, чтобы дать жителям подышать.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: работа, Франция, туристы, Париж, Эйфелева башня, карантин, открытие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь