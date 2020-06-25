Эйфелева башня возобновила работу

Самая узнаваемая архитектурная достопримечательность столицы Франции частично возобновляет свою работу. Руководство объекта предупреждает, что лифты пока не работают и посетителям придется подниматься и спускаться по ступенькам.

Эйфелева башня в Париже частично возобновляет свою работу в четверг, 25 июня. При посещении символа Франции обязательны медицинские маски, пишет Le Parisien.

"Эйфелева башня открывается 25 июня... Действуют санитарные меры, в том числе обязательное ношение масок", - сообщили в администрации объекта.

Также известно, что лифт в башне будет открыт с 1 июля. Подняться на этажи можно будет только по ступенькам.

Эйфелева башня была закрыта для посетителей почти три месяца.

Ежегодно эту достопримечательность посещает более семи миллионов туристов.

Ранее мы писали, что площадь перед Нотр-Дамом впервые открыли через год после пожара. Главной причиной, мешавшей доступу парижан и гостей города на площадь, было свинцовое загрязнение, зафиксированное после пожара.

Также сообщалось, что французские врачи просят открыть парки, чтобы дать жителям подышать.

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