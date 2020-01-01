В Турции на видео сняли мощный смерч

После мощных ливней затопило улицы Стамбула, один человек погиб. В одном из районов образовался смерч.

В Стамбуле пронесся смерч, в результате сильных ливней и града ряд улиц оказались затопленными. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

В районе Бююкчекмедже над поверхностью воды образовался смерч, очевидцы сняли его на видео.

На одном из домов сорвало крышу. В результате непогоды погиб один человек. Несколько человек получили травмы.

Напомним, в Ивано-Франковской области 21 июня пронесся смерч. Видео природного явления опубликовали очевидцы в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в поселке Сивашское Херсонской области смерч повредил 12 домов. Смерч носился по населенному пункту около 10 минут, но за это время успел повредить дома.