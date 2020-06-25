В Сербии скандал с министром из-за украинских бандеровцев

Посольство Украины в Белграде возмутилось заявлениями сербского министра.

Посольство Украины в Белграде призвало министра инноваций и технологического развития Сербии Ненада Поповича не пытаться фальсифицировать и принизить роль украинского народа в борьбе с нацизмом. Об этом пишет “Европейская правда“ со ссылкой на сербские СМИ.

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Отмечается, что во вторник, 23 июня, Попович заявил, что Сербия никогда не примет попыток переписать историю, цель которых – представить сербский и русский народы, которые являются жертвами нацистской агрессии, как агрессоров, а нацистских преступников и завоевателей – как жертв.

В этой волне фальсификации истории те, кто встал на сторону нацистов во Второй мировой войне – хорватские усташи, украинские бандеровцы и албанские баллисты, теперь представляют себя жертвами и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию, как это было 75 лет назад, подавленными, ослабленными и разорванными на части, - сказал Попович.

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Эти слова сербского министра вызвали возмущение посольства Украины в Сербии.

Мы считаем, что заявление министра инноваций и технологического развития Сербии представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Украины, а также издевательство над памятью более чем 8 млн граждан, которых Украина потеряла во время Второй мировой войны, - говорится в заявлении посольства.

Напомним, в РФ перепутали статью из журнала с докладом ЦРУ о Бандере. ЦРУ опубликовало анголязычный перевод статьи журнала “Социалистического вестника“ 1951 года о Бандере, а российские СМИ выдали ее за доклад.