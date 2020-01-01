В Мексике смертоносное землетрясение. Фоторепортаж

В результате землетрясения в Мексике погибли 10 человек, повреждено более двух тысяч домов.

В Мексике недалеко от города Оахака-де-Хуарес в штате Оахака произошло землетрясение магнитудой 7,5. Погибли 10 человек, еще 23 получили травмы. Об этом сообщает DPA.

"В результате землетрясения магнитудой 7,5 в Мексике погибли 10 человек, еще 23 получили травмы", - говорится в сообщении.

Более двух тысяч домов были повреждены в результате стихийного бедствия. Около 2,7 миллиона человек остались без электричества на несколько часов. После землетрясения были зафиксированы еще 1730 повторных толчков.

Губернатор штата Оахака предложил объявить чрезвычайное положение в 50 муниципалитетах.

Напомним, 23 июня в Мексике произошло мощное землетрясение, есть жертвы. Магнитуда подземных толчков составила 7,4. Существует опасность возникновения цунами на мексиканском побережье и в Эквадоре.

Также сообщалось, что число жертв мощного землетрясения в Мексике выросло. В стране зафиксировали 447 повторных подземных толчков, самый мощный из которых - магнитудой 4,6.