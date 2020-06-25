В Китае затонуло судно, около 30 человек оказались в воде
В пределах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа затонуло судно, на борту которого были 27 человек.
В КНР в южной провинции Юньнань затонуло судно, в результате чего 27 человек оказались в воде. Об этом пишут Риа новости в четверг, 25 июня.
Отмечается, что судно затонуло на реке Ланьцанцзян (Меконг). Инцидент произошел в ночь на четверг, 25 июня, в месте слияния рек Наньбаньхэ и Ланьцанцзян в пределах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа. Причина ЧП пока неизвестна.
Все, кто находился на борту, оказались в воде, к настоящему моменту удалось спасти десять человек. Поисково-спасательная операция продолжается.
Ранее сообщалось, что иранское грузовое судно затонуло в территориальных водах Ирака, минимум один человек погиб.
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