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В Китае затонуло судно, около 30 человек оказались в воде

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В пределах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа затонуло судно, на борту которого были 27 человек.
Десять человек удалось отыскать и спасти
Десять человек удалось отыскать и спасти
АР
 
В КНР в южной провинции Юньнань затонуло судно, в результате чего 27 человек оказались в воде. Об этом пишут Риа новости в четверг, 25 июня.
 
Отмечается, что судно затонуло на реке Ланьцанцзян (Меконг). Инцидент произошел в ночь на четверг, 25 июня, в месте слияния рек Наньбаньхэ и Ланьцанцзян в пределах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа.  Причина ЧП пока неизвестна.
 
Все, кто находился на борту, оказались в воде, к настоящему моменту удалось спасти десять человек. Поисково-спасательная операция продолжается.
 
Ранее сообщалось, что иранское грузовое судно затонуло в территориальных водах Ирака, минимум один человек погиб. 
 
Еще Корреспондент писал, что в результате аварии судна у побережья Туниса погибли 48 мигрантов.

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Теги: Китай, судно, крушение, спасатель
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Источник: korrespondent.net

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