В Китае затонуло судно, около 30 человек оказались в воде

В пределах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа затонуло судно, на борту которого были 27 человек.

Десять человек удалось отыскать и спасти АР

В КНР в южной провинции Юньнань затонуло судно, в результате чего 27 человек оказались в воде. Об этом пишут Риа новости в четверг, 25 июня.

Отмечается, что судно затонуло на реке Ланьцанцзян (Меконг). Инцидент произошел в ночь на четверг, 25 июня, в месте слияния рек Наньбаньхэ и Ланьцанцзян в пределах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа. Причина ЧП пока неизвестна.

Все, кто находился на борту, оказались в воде, к настоящему моменту удалось спасти десять человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

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