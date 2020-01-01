В Беларуси изменили правила самоизоляции для приезжих

В республике сократили перечень стран, граждане которых должны после въезда в страну пройти обязательную самоизоляцию.

В Беларуси сократили перечень стран, по прибытии из которых требуется соблюдение двухнедельной самоизоляции в связи с пандемией. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Ранее на фоне пандемии COVID-19 в республике было принято постановление правительства, что все прибывающие в Беларусь из стран, где есть случаи инфицирования коронавирусом, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию по месту своего проживания или пребывания. В этот список были включены 169 стран, включая Россию.

Уже на сегодняшний день из перечня стран, граждане которых обязывались пройти изоляцию, дополнительно исключили еще 14 государств.

Речь идет об Австралии, Египте, Израиле, Грузии, Канаде, Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Казахстане, Южной Корее, Сингапуре, США, Турции, Японии.

Ранее из перечня были исключены 37 стран, России среди них также не было.

"Лица, прибывшие из этих стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь. В отношении лиц, прибывших в Республику Беларусь из стран, исключенных 25 июня из перечня, дальнейшее нахождение в самоизоляции не требуется", - говорится в сообщении.

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