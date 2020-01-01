Крокодил заживо съел мужа на глазах у жены

Жена попыталась спасти мужа, но у нее не хватило сил. Правоохранительные органы не смогли найти останки рыбака после исследования реки.

В Индии крокодил убил рыбака на глазах у его супруги. Об этом сообщает местное издание India Blooms.

Инцидент произошел в индийском округе Патар Пратима в штате Западная Бенгалия в среду, 24 июня.

Местный житель Вишнупада Сантра отправился на рыбалку вместе со своей супругой. Когда пара находилась на берегу реки из воды неожиданно появился крокодил. Хищник начал тащить рыбака в воду, схватив его за ногу.

Жена Сантры попыталась спасти мужа, таща его за руки, но у женщины не хватило сил. Крокодил съел мужчину на глазах у супруги.

Местные жители сообщили об ужасном инциденте в полицию. Правоохранители обследовали реку, но ни крокодила-людоеда, ни останков рыбака не обнаружили.

Ранее сообщалось, что огромный крокодил съел корову на глазах у туристов. Также Корреспондент писал о том, что нападение крокодила на женщину сняли на видео.

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