В Беларуси за несколько дней задержали почти 400 протестующих

Больше всего задержанных, которые пришли на акцию солидарности с другими кандидатами, было в Минске.

Было задержано более 360 человек Правозащитный центр Весна

В Беларуси на пикетах солидарности с альтернативными претендентами в президенты с 18 по 21 июня были задержаны более 360 человек. Об этом сообщил правозащитный центр Весна.

Более 260 задержаний пришлось на столицу, при этом на первой акции "Цепь солидарности" в столице задержаний не было.

Кроме Минска задержания прошли в 18 городах: в Гомеле было 13 задержанных, Бобруйске - 12, Новополоцке - 10, Ганцевичах - 10, Борисове - 10, Новогрудке - 9, Витебске - 7, Могилеве - 6 или более, Бресте - 6, Речице - 3, Волковыске - 3, Молодечно - 3, Солигорске, Гродно и Орше - по 2, Светлогорске, Лиде и Слуцке - по одному.

В Слониме пикетчиков вызвали в милицию позже для составления протоколов.

"Также известно, что в Минске, как минимум, 15 человек, которые были задержаны в пятницу и отпущены без протоколов, вызывают в РУВД Ленинского района для составления этих самых протоколов", - отметили правозащитники.

По задержаниям прошли больше 100 судов, а девять человек получили в общей сложности 105 суток ареста. Как минимум 78 человек получили штрафы размером на общую сумму около 50 500 белорусских рублей.

Также правозащитники утверждают, что с начала текущей избирательной кампании 112 человек получили в общей сложности 1583 суток ареста по административным статьям, 205 человек получили штрафы общим размером более 167 000 рублей. Весне также известно о 650 случаях произвольных задержаний, которые произошли в период с 6 мая по 23 июня.

Недавно в Беларуси вспыхнули протесты в поддержку активистов и политиков, задержанных во время президентской избирательной кампании.

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