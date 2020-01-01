ПАСЕ отменило летнюю сессию из-за пандемии

Ранее ее планировали отложить на более позднюю дату, но теперь не проведут вовсе. Осення сессия ПАСЕ намечена на начало октября.

Летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы отменили из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой в Facebook в четверг, 25 июня.

Заседание бюро ПАСЕ прошло в онлайн-режиме. Уже в апреле стало понятно, что сессию перенесут на более позднюю дату, а "в итоге проводиться она не будет".

По словам Толстого, следующие заседания Бюро и Постоянной комиссии уже в очном формате пройдут в Греции в сентябре, речь пойдет о подготовке осенней сессии Ассамблеи, намеченной на начало октября.

"Сейчас, принимая решение о проведении очередной сессии в Страсбурге, приходится учитывать целый ряд факторов. Напомню, что во Франции в настоящее время действуют правила социального дистанцирования - не менее полутора метров. ПАСЕ - это структура Совета Европы, международной организации, которая, в принципе, может разработать свои нормы, но при этом они не могут противоречить требованиям, действующим во Франции. Главное в любом случае - это безопасность людей", - написал Толстой.

При этом руководство ПАСЕ изучало возможность рассадки депутатов в зале с соблюдением всех требований. Возможно, социальную дистанцию заменят на обязательное ношение масок. Кроме того, в Бюро учли сложности при поездках между странами Шенгенской зоны и не входящими в нее государствами.

"Невозможность даже одной делегации приехать на сессию из-за закрытых границ в связи с эпидемиологической ситуацией является дискриминацией и противоречит уставу Совета Европы", - резюмировал вице-президент Ассамблеи.

Напомним, что весеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за COVID-19. Сессия была запланирована на 20-24 апреля, но было принято решение отменить пленарное заседание.

Ранее ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. Показатель новых случаев заражения находится на отметке 17-20 тысяч случаев в день в среднем по европейскому региону.

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