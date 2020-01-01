В Лондоне беспорядки: пострадали 22 полицейских

Во время столкновений на уличной вечеринке, которая переросла в массовые беспорядки пострадали лондонские полицейские.

В Лондоне во время беспорядков травмированы 22 полицейских. Об этом сообщает Sky News.

Полицию вызвали на уличную вечеринку, но толпа отказался подчиняться. После прибытия полицейского подкрепления, между полицией и участниками вечеринки начались столкновения.

Полиция сообщила, что 22 полицейских получили ранения, ни один из них серьезно не пострадал, хотя двоим потребовалась госпитализация. Четыре человека были арестованы за нападение и нарушение общественного порядка.

Ранее сообщалось, что акции в Лондоне переросли в беспорядки. Полиция задержала более 100 протестующих, которые нарушали порядок.

Ранее сообщалось, что в Лондоне власти оградили памятник Черчиллю накануне протестов. Таким образом власти пытались защитить монумент от вандализма в преддверии новых акций протеста против расизма и полицейского насилия.