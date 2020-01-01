В Варшаве автобус упал с моста, есть жертвы

Пассажирский двухсекционный автобус вместе с пассажирами упал с моста высотой около пяти метров.

Автобус упал с моста в Варшаве Dariusz Borowicz

В Варшаве упал с моста автобус, погиб пассажир, 17 людей травмированы. Об этом сообщает польское издание Interia Fakty.

Двухсекционный автобус маршрута 186 упал с моста Грота-Ровецкого. В транспортном средстве находилось около 30 человек.

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовски сообщил, что в результате аварии пострадали 17 человек, из которых пятеро находятся в тяжелом состоянии. Один человек умер.

В результате аварии автобус разломился пополам. Передняя часть вместе с пассажирами упала с высоты около пяти метров.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Кропивницким погибли четыре человека. Легковой автомобиль столкнулся с автоцистерной, все находившиеся в легковушке люди погибли. Тела погибших деблокировали спасатели.

Также сообщалось, что в Днепре попал в аварию Mercedes с пчелами. Из поврежденных ульев вылетело большое количество пчел. Они начали жалить людей, находящихся поблизости.