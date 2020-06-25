Лукашенко заявил о российском вмешательстве в выборы
Президент Александр Лукашенко сообщил о вмешательстве во внутренние дела и выборы страны со стороны РФ.
Беларусский лидер Александр Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела страны со стороны России и Польши. Об этом пишет в четверг, 25 июня, БелТА.
"Они (оппоненты власти - Ред.) что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная", - заявил Лукашенко.
По его словам, применяются "самые современные фальшивые технологии", идет вмешательство из-за рубежа в предстоящие выборы и внутренние дела.
К примеру, президент вспомнил появившуюся в СМИ информацию о том, что на счетах его сына Виктора Лукашенко в Швейцарии якобы находится свыше 840 млн долларов.
"Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это", - сказал Лукашенко.
В то же время в РФ уже успели отреагировать на слова Лукашенко о вмешательстве России во внутренние дела Беларуси.
"Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более, которые проходят у нашего союзника - Белоруссии", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отметим, что еще недавно Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявлял, что Россию и Беларусь "столкнуть лбами не получится".
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Вышел бы на экран и сказал: баллотироваться не буду, буду честные выборы, избиратели вперёд!
Хотя есть одно "но"! - лилиПутя уже давно в засаде, и в таком случае до выборов можно не дотянуть...
Тут он сам виноват - заиграл я с переративной пу
Да весь мир уже знает вашу рашу-педерашу!
Это из разряда "на Украине", "УкрАина"...
Ну ни как не могут скрыть свои имперско-азиатские амбиции.