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Лукашенко заявил о российском вмешательстве в выборы

Комментариев: 5
Президент Александр Лукашенко сообщил о вмешательстве во внутренние дела и выборы страны со стороны РФ.
Лукашенко собирается обсудить вмешательство с Путиным
Лукашенко собирается обсудить вмешательство с Путиным
EPA/UPG
Беларусский лидер Александр Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела страны со стороны России и Польши. Об этом пишет в четверг, 25 июня, БелТА.
 
"Они (оппоненты власти - Ред.) что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная", - заявил Лукашенко. 
 
По его словам, применяются "самые современные фальшивые технологии", идет вмешательство из-за рубежа в предстоящие выборы и внутренние дела.
 
К примеру, президент вспомнил появившуюся в СМИ информацию о том, что на счетах его сына Виктора Лукашенко в Швейцарии якобы находится свыше 840 млн долларов.
 
"Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это", - сказал Лукашенко.
 
В то же время в РФ уже успели отреагировать на слова Лукашенко о вмешательстве России во внутренние дела Беларуси.
 
"Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более, которые проходят у нашего союзника - Белоруссии", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
Отметим, что еще недавно Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявлял, что Россию и Беларусь "столкнуть лбами не получится".

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Теги: Россия, Выборы, Беларусь, Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Vixerunt    25.06.2020, 17:17
Оценка:  +1
Vixerunt
Лукаша тоже можно понять, если его погонят то он может реально присесть или отравят. Такие диктаторы обычно плохо кончают. Вот и держится до последнего всеми силами.
Lyonya-Space    25.06.2020, 17:39
Оценка:  0
Lyonya-Space
Чем раньше уйдёт, тем больше вероятность на мирый исход.
Вышел бы на экран и сказал: баллотироваться не буду, буду честные выборы, избиратели вперёд!
Хотя есть одно "но"! - лилиПутя уже давно в засаде, и в таком случае до выборов можно не дотянуть...
Тут он сам виноват - заиграл я с переративной пу
Lyonya-Space    25.06.2020, 17:41
Оценка:  0
Lyonya-Space
... - заигрался с передативной путлерляндией!
Lyonya-Space    25.06.2020, 16:58
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более, которые проходят у нашего союзника - Белоруссии"...
Да весь мир уже знает вашу рашу-педерашу!
Lyonya-Space    25.06.2020, 17:02
Оценка:  +1
Lyonya-Space
И ещё: почему "БелОруССия", если правильно "БелАруСь"?
Это из разряда "на Украине", "УкрАина"...
Ну ни как не могут скрыть свои имперско-азиатские амбиции.
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