Лукашенко заявил о российском вмешательстве в выборы

Президент Александр Лукашенко сообщил о вмешательстве во внутренние дела и выборы страны со стороны РФ.

Беларусский лидер Александр Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела страны со стороны России и Польши. Об этом пишет в четверг, 25 июня, БелТА.

"Они (оппоненты власти - Ред.) что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная", - заявил Лукашенко.

По его словам, применяются "самые современные фальшивые технологии", идет вмешательство из-за рубежа в предстоящие выборы и внутренние дела.

К примеру, президент вспомнил появившуюся в СМИ информацию о том, что на счетах его сына Виктора Лукашенко в Швейцарии якобы находится свыше 840 млн долларов.

"Такие фейки будут постоянно. И нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это", - сказал Лукашенко.

В то же время в РФ уже успели отреагировать на слова Лукашенко о вмешательстве России во внутренние дела Беларуси.

"Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более, которые проходят у нашего союзника - Белоруссии", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отметим, что еще недавно Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявлял, что Россию и Беларусь "столкнуть лбами не получится".

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