ВОЗ заявила о скачке эпидемии COVID-19 в Европе после снятия ограничений

Темп прироста новых случаев коронавируса увеличился в Европе в последние две недели, когда повсеместно были ослаблены карантинные меры.

В ВОЗ заявили, что в Европе начало увеличиваться количество новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сказал директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге на пресс-конференции в четверг, 25 июня.

"На прошлой неделе в Европе зафиксировали впервые за последние месяцы рост числа случаев, зарегистрированных за одну неделю", - сказал Клюге.

Клюге добавил, что 30 европейских стран за последние две недели выявили ускорение темпа прироста новых случаев. При этом большинство стран в Европе продолжают снимать ограничительные меры, введенные ранее в этом году для борьбы с коронавирусом. Открываются рестораны, музеи, спортзалы и достопримечательности.

Тем не менее, местные власти продолжают призывать жителей соблюдать повышенные меры предосторожности и социальную дистанцию.

Ранее в ВОЗ заявили, что пандемия еще не достигла пика. Эпидемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты, а ее последствия могут затянуться на десятилетия, предостерегают в организации.

Также ВОЗ заявила о рекордном суточном числе заражений коронавирусом. За сутки 21 июня COVID-19 диагностировали у более 183 тысяч человек, больше всего - в Северной и Южной Америке.

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