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Сергей Хрущев покончил с собой - экспертиза

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Причиной смерти сына Никиты Хрущева является огнестрельное ранение в голову. Ранее вдова сына первого секретаря ЦК КПСС говорила, что он умер от старости.
Сергей Хрущев умер в своем доме 18 июня
Сергей Хрущев умер в своем доме 18 июня
Twitter

Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей умер в результате огнестрельного ранения в голову. Полиция признаков насильственной смерти не обнаружила, пишет в четверг, 25 июня, Associated Press со ссылкой на судебно-медицинского эксперта Джозефа Венделькена.

Отмечается, что 84-летний сын бывшего первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии СССР умер в своем доме 18 июня. Причиной смерти стало пулевое ранение в голову, как показала экспертиза.

При этом полиция признаков насильственной смерти не обнаружила.

"Не было никаких непосредственных признаков насильственной смерти", - заявил майор полиции Крэнстона  - города, в котором жил Хрущев-младший.

Напомним, ранее о смерти Сергея Хрущева сообщил его близкий друг Марк Гаррисон, назвав случившееся «трагической ситуацией».

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Теги: США, смерть, самоубийство, суицид, Хрущев, умер
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Источник: korrespondent.net

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