В США выявили рекордное число новых случаев COVID за сутки

Чтобы посетить некоторые штаты, где уже подавили инфекцию, нужно пройти двухнедельную самоизоляцию.

В то же время в Нью-Йорке коронавирус пошел на спад

В США за сутки выявили более 45,5 тыс. новых случаев коронавируса и это рекордное значение. Об этом сообщает в четверг, 25 июня, CNBC.

В частности, высокое число новых заражений зафиксировали во Флориде и Калифорнии.

В Калифорнии за последние два дня на 69% выросло число выявляемых случаев инфицирования. За сутки там зарегистрировали более 7,1 тыс. новых случаев заражения.

Всего в этом штате обнаружили более 190 тыс. людей с COVID-19. Госпитализированы с коронавирусом в Калифорнии более 4 тыс. человек, за последние две недели это число выросло на 29%.

Также высокое число заражений до сих пор выявляют в Аризоне, в Техасе, в Алабаме, в Арканзасе, в Южной и Северной Каролинах, и в штате Юта. Эти штаты считаются "горячими точками" по коронавирусу.

Накануне губернаторы штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут сообщили, что прибывающие к ним из штатов "горячих точек" граждане будут отправлены на двухнедельный карантин.

В этих трех штатах ситуация с коронавирусом уже стабилизировалась, и власти опасаются новых вспышек заражений, которые могут быть ввезены американцами из других штатов.

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