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В США выявили рекордное число новых случаев COVID за сутки

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Чтобы посетить некоторые штаты, где уже подавили инфекцию, нужно пройти двухнедельную самоизоляцию.
В то же время в Нью-Йорке коронавирус пошел на спад
В то же время в Нью-Йорке коронавирус пошел на спад
 
В США за сутки выявили более 45,5 тыс. новых случаев коронавируса и это рекордное значение. Об этом сообщает в четверг, 25 июня, CNBC.
 
 
В частности, высокое число новых заражений  зафиксировали во Флориде и Калифорнии. 
 
В Калифорнии за последние два дня на 69% выросло число выявляемых случаев инфицирования. За сутки там зарегистрировали более 7,1 тыс. новых случаев заражения.
 
Всего в этом штате обнаружили более 190 тыс. людей с COVID-19. Госпитализированы с коронавирусом в Калифорнии более 4 тыс. человек, за последние две недели это число выросло на 29%.
 
Также высокое число заражений до сих пор выявляют в Аризоне, в Техасе, в Алабаме, в Арканзасе, в Южной и Северной Каролинах, и в штате Юта. Эти штаты считаются "горячими точками" по коронавирусу. 
 
Накануне губернаторы штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут сообщили, что прибывающие к ним из штатов "горячих точек" граждане будут отправлены на двухнедельный карантин.
 
В этих трех штатах ситуация с коронавирусом уже стабилизировалась, и власти опасаются новых вспышек заражений, которые могут быть ввезены американцами из других штатов.
 
Напомним, администрация США пошла на ослабление карантина, несмотря на продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом.

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Теги: США, инфекция, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
navigator2    25.06.2020, 18:27
Оценка:  +2
navigator2
зато на ка-цапіі ПАБЕДА, лапті бухають, справжне "свято" на міліонах загиблих....
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