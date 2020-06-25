Россия объявила украинского журналиста в международный розыск

Заместителя главного редактора телеканала ATR обвиняют в публичных призывах к терроризму через интернет.

Муджабаев переехал в Украину в июне 2015 года 123ru.net

Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила в международный розыск украинского журналиста Айдера Муждабаева. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил Следственный комитет России.

СКР заочно выдвинул Муждабаеву обвинения в публичных призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма через интернет.

По версии следствия, Муждабаев опубликовал на своей странице в соцсети два текста с призывами к захвату граждан Российской Федерации на территории Украины для последующего обмена на осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Муждабаев с 1998 года работал в газете Московский комсомолец, с 2008 года был заместителем главного редактора газеты. В июне 2015 года он переехал в Украину и является заместителем главного редактора крымскотатарского телеканала ATR.

Как сообщалось, полицейские Миннеаполиса арестовали репортера CNN Омара Хименеса в прямом эфире. Журналист рассказывал о гражданских беспорядках в регионе. На вопрос, за что его задерживают, полицейские не ответили.

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