Жыве Беларусь. Самые сложные выборы для Александра Лукашенко

Самые сложные выборы для Александра Лукашенко — аресты оппонентов, автозаки на улицах, игра мускулов со стороны силовиков. Но именно по этой причине власть он не потеряет.

Белорусский президент арестами своих оппонентов и уголовными делами против них внятно показал, что предстоящие 9 августа президентские выборы будут лишены даже намека на демократичность, пишет Денис Лавникевич в №11-12 Журнала Корреспондент.

. Это не значит, что он проиграет выборы, — система обеспечит «победу» при любом голосовании. Но легитимность он утратит точно: такую победу не признает никто. Впрочем, ЕС и США не признавали ее и на прежних выборах, начиная с 2001 года.

УПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА ВЫБОРОВ

Александр Лукашенко впервые был избран в 1994 году, во втором туре ему противостоял премьер-министр Вячеслав Кебич. Большинство экспертов сходятся во мнении, что это были последние честные и открытые выборы. Второго тура больше не было ни разу, действующий президент всегда «побеждает» в первом. Правда, в Беларуси довольно трудно найти человека, который открыто признается, что голосовал за Лукашенко.

После того как еще в 1996 году Лукашенко поменял Конституцию, Беларусь — президентская республика на грани монархии. Указы, декреты и директивы президента автоматически получают статус законов, их утверждение парламентом — необязательная формальность. Президент лично назначает чиновников, а также глав всех населенных пунктов и всех судей в стране.

Избирательная система Беларуси полна ограничений, делающих невозможным наблюдение за ходом выборов и подсчетом голосов. Чтобы стать кандидатом, нужно собрать 100 тыс. достоверных подписей граждан страны. Сделать это среди избегающего всякой «политики» и запуганного народа — сложно.

Кроме того, власти всегда могут признать часть подписей недействительными по формальным причинам. Зато действующий президент без труда через вертикаль власти собирает подписи чиновников, бюджетников и в «трудовых коллективах» государственных заводов.

Далее следует короткий период самой избирательной кампании — 24 дня, когда позволена агитация. При этом доминирующие в Беларуси госСМИ, естественно, дружно агитируют за Лукашенко.

В избирательных комиссиях обычно заседают чиновники и члены провластных ОО. На этих выборах на 2 тыс. членов низовых избиркомов пришлось два (!) представителя оппозиции. Наблюдателей на выборах в прямом смысле держат в углу, запрещая приближаться к месту голосования и общаться с избирателями, к подсчету голосов не допускают. Далее протоколы избиркомов уходят в «черный ящик» ЦИК, где вообще нет никакого гражданского контроля.

Считается, что выборы состоялись, если проголосовало более половины граждан. Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины участников голосования. Если никому не хватило голосов в первом туре — проводят второй тур голосования по двум кандидатам-лидерам. Избранным считается тот, кто при повторном голосовании получил больше половины голосов пришедших к урнам избирателей.

Но после 1994 года второго тура не было ни разу. Каждый раз ЦИК выдавала 75-85% проголосовавших за Лукашенко, а за его соперников — в пределах статистической погрешности. Цифрам никто не верит, в 2010 году фальсификации были такими откровенными, что в центре Минска вспыхнули массовые беспорядки. Результат: арестованы и осуждены семеро из девяти соперников Лукашенко на тех выборах, а также более 700 манифестантов.

Всего было пять избраний, из них четыре состоялись в первом же туре — 1994 (1-й тур — 44,82%, 2-й тур — 80,1%), 2001 (75,65%), 2006 (83%), 2010 (79,65%), 2015 (83,49%).

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ПО ПЛАНУ

Предыдущие президентские выборы — в 2015 году — были идеальными для Лукашенко. Полностью срежиссированные, соперники — кандидат-«спойлер» (больше агитировал за Лукашенко, чем за себя), «шут» («атаман белорусских казаков») и никому не известная женщина-оппозиционер. Победил понятно кто, набрав 83,5% голосов.

Но в этом году (эти выборы — уже шестые для Лукашенко) все пошло не по плану. ЦИК зарегистрировала 15 инициативных групп (каждая должна собрать 100 тыс. подписей за своего кандидата), но в выборах решили принять участие, кроме обычных малоизвестных оппозиционеров, представители истеблишмента: экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико (ходячая квинтэссенция успешного банкира), а также кадровый чиновник и дипломат (многолетний посол в США) Валерий Цепкало. К ним добавился популярный в народе могилевский видеоблогер Сергей Тихановский.

Бабарико и Тихановский прямо со старта оказались абсолютными электоральными лидерами: все опросы давали им популярность 50-60%, против 3-5% у Лукашенко. Сейчас цифр нет: белорусские власти запретили СМИ проводить опросы и сравнивать популярность кандидатов. Однако у пикетов по сбору подписей за Тихановского и Бабарико начали выстраиваться километровые очереди, быстро перераставшие в несанкционированные митинги.

Начались стычки с милицией, подключилась госпропаганда, и сначала Тихановский, а через две недели и Бабарико (вместе с сыном) были арестованы. Против обоих уже возбуждено множество уголовных дел, адвокатов не допускают, проведены сомнительные обыски, в результате которых разве что атомную бомбу не нашли, зато вдоволь — долларов, золотых слитков, картин и оружия.

Лукашенко заявляет, что «не отдаст страну жуликам из Газпрома», в принадлежащем россиянам Белгазпромбанке введена внешняя администрация и прекращены все финансовые операции.

Люди, однако, не поверили в криминальность своих кандидатов и пошли на улицы. Весь конец третьей недели июня спонтанные протесты вспыхивали не только в Минске, но и в небольших городах по всей стране, что для Беларуси, мягко говоря, нетипично. Людей разгоняли и задерживали (только 19 июня — более 270 человек), но они собираются вновь. Пока протест абсолютно неорганизованный и, похоже, далее таковым и останется.

Честных выборов никто и не ожидает, но люди просто не хотят и следующие 26 лет провести при президенте по фамилии Лукашенко.

С ОГЛЯДКОЙ НА ПУТИНА

«В белорусских выборах есть большая фигура умолчания — это позиция Москвы. Все-таки белорусы живут в российском информационном пространстве, и «русский телевизор» — основной источник, выстраивающий ход мыслей рядового избирателя. Только сейчас с ним начал конкурировать YouTube, и потому видеоблогер Тихановский стал столь заметной фигурой, — сказала Корреспонденту белорусский политолог Светлана Гречулина. — Тот же рядовой избиратель если сам не пророссийский, то уверен, что без дружбы с Москвой не обойтись. Поэтому Лукашенко хотя и утверждает, что за действиями его оппонентов стоит Россия в лице Газпрома, но сам 24 июня планировал ехать в Москву на парад, а на самом деле — встретиться с Владимиром Путиным. Эта встреча будет определяющей для хода избирательной кампании».

Пока позиция Кремля — сдержанно-нейтральная. Потому что в этой избирательной кампании Россия останется в выигрыше в любом случае. Лукашенко может победить только через насилие, и сотни арестованных на минувших выходных (а до выборов еще полтора месяца) — тому подтверждение. Но такой сценарий полностью разрушит старательно выстраиваемые им с 2015 года отношения с Западом. Мы опять увидим санкции против Минска и невъездных в Европу белорусских чиновников во главе с президентом. Результат — зависимость официального Минска от России усилится.

Если же (вдруг) Лукашенко проиграет выборы — это тоже будет выгодно для Кремля. Все значимые его соперники выступают за хорошие отношения с РФ, за то, чтобы договариваться и развивать сотрудничество. Никто не говорит о «движении в Европу», вступлении в ЕС и НАТО.

Всех лидеров гонки можно назвать умеренно пророссийскими. И вот для Лукашенко это невыгодно, так как он не может торговаться за поддержку Кремля, доказывая Путину, что «если придут эти — Беларусь оторвут от России» (аргумент, который срабатывал на всех предыдущих выборах). Так что предстоит или продолжать гнуть на публику линию «это все происки «Газпрома», а я единственный защитник суверенитета», или лететь в Москву — под звуки парадных маршей подписывать дорожные карты по «углубленной интеграции» с РФ.

Пока все идет к тому, что Москва поддержит Лукашенко. 19 июня в Минске глава МИД РФ Сергей Лавров подписал принципиально важное соглашение о взаимном признании виз на территории Союзного государства РБ и РФ. Скорее всего, 24 июня в Москве Лукашенко подпишет дорожные карты по интеграции, получит снижение цены на газ и поддержку на российских телеканалах.

Потом, ближе к выборам, торжественно запустит Белорусскую АЭС, построенную в Островце за российские деньги, и поднимет зарплаты с пенсиями. Бабарико могут даже выпустить под подписку о невыезде и зарегистрировать в качестве кандидата. Лишенный денег и активистов, противопоставить напору государственной пропагандистской машины он ничего не сможет. А подавлять уличные протесты белорусские силовики за 26 лет правления Лукашенко научились хорошо.

«Саня останется с нами!» — иронично спела еще в 2010 году белорусская группа RockerJoker. Песня оказалась пророческой.