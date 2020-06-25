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Тина Канделаки заявила о домогательствах Саакашвили

Комментариев: 3
Известная телеведущая рассказала о сексуальных домогательствах со стороны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
 
Грузино-российская телеведущая Тина Канделаки заявила о домогательствах со стороны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который недавно возглавил исполком Нацсовета реформ. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала "Подруги".
 
"У меня есть классическая история, когда меня попытался домогаться Саакашвили. Уже как бы в зрелом возрасте. Там дошло до драки. Вы знаете, я не знаю, может это я, и это мой характер, и мой темперамент. Я сказала: "Поставь меня на место, будь ты проклят!" И я уверена, что нога ни одного грузина не вступит на твою могилу", - сказала Канделаки.
 
Телеведущая рассказала о грузинском обычае, когда в главном святом месте - в Кафедральном храме Светицховели в Мцхета, хоронили великих правителей под плитой храма и люди ходили по его праху.
 
"Это самая большая честь, когда по твоему праху идут. Я говорю, даже праха не будет, чтобы нога вступила. И у нас дичайший произошел скандал. Меня много лет не впускали в Грузию. Потому что он попытался меня в этом смысле "прохарассить", но не получилось. Мне кажется, он сам испугался", - рассказала Канделаки.
 
 
Напомним, недавно экс-вице-президента США и вероятного соперника Дональда Трампа на президентских выборах - Джо Байдена обвинили в сексуальных домогательствах.
 
Ранее на президента США Дональда Трампа подала в суд бывшая сотрудница его избирательного штаба за сексуальное домогательство.
 

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Теги: Саакашвили, секс-скандалы, Канделаки, сексуальные домогательства
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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L@G    25.06.2020, 20:38
Оценка:  0
L@G
А про Курченко и Милевского утаила)))
Джо-кер    25.06.2020, 20:17
Оценка:  0
Джо-кер
Что гонит эта женщина с низкой социальной ответственностью, любительница Путина. Намедни писали, как Милевский ее имел, а до этого вся футбольная команда спускала в ее отверстия сперму)))). По всей России и СНГ ее тягали, все, кому не лень))).
Джо-кер    25.06.2020, 20:19
Оценка:  +1
Джо-кер
Я не сторонник Саакашвили)))).
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