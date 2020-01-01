Войска Китая стягиваются к индийской границе

Китайская армия в районе Кашмира усиливает танковую группировку, способную вести наступление.

Индийские военные получили разрешение вести по китайцам огонь на поражение Getty Images

Китай перебросил к границе с Индией авиацию, включая стелс-истребители J-20, вертолеты Z-20, многофункциональные дроны Wing Loong II, а также легкие танки Type 99A и Type 15, способные вести бой в высокогорных условиях. Об этом сообщило китайское издание South China Morning Post.

В свою очередь, информагентство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies уточнило, что китайские военные строят новый укрепленный лагерь на линии контроля в Ладакхе близ спорного штата Кашмир, на части которого претендуют Индия, Пакистан и Китай.

Согласно данным космической съемки, на контролируемой китайской армией территории появились палатки и началось строительство объектов, которых не было еще неделю назад.

Китайские солдаты возводят лагерь с огневыми позициями для пулеметов на месте, где ранее находился китайский наблюдательный пункт, уничтоженный индийской армией.

Правительство Индии, в свою очередь, разрешило пограничникам открывать огонь на поражения в случае столкновений с китайцами на линии контроля.

Напомним, в ходе вооруженных столкновений между пограничниками Индии и Китая в долине реки Галван 20 солдат с обеих сторон были убиты и более 70 получили ранения.

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