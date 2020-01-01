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Войска Китая стягиваются к индийской границе

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Китайская армия в районе Кашмира усиливает танковую группировку, способную вести наступление.
Индийские военные получили разрешение вести по китайцам огонь на поражение
Индийские военные получили разрешение вести по китайцам огонь на поражение
Getty Images
 
Китай перебросил к границе с Индией авиацию, включая стелс-истребители J-20, вертолеты Z-20, многофункциональные дроны Wing Loong II, а также легкие танки Type 99A и Type 15, способные вести бой в высокогорных условиях. Об этом сообщило китайское издание South China Morning Post.
 
 
В свою очередь, информагентство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies уточнило, что китайские военные строят новый укрепленный лагерь на линии контроля в Ладакхе близ спорного штата Кашмир, на части которого претендуют Индия, Пакистан и Китай.
 
Согласно данным космической съемки, на контролируемой китайской армией территории появились палатки и началось строительство объектов, которых не было еще неделю назад.
 
Китайские солдаты возводят лагерь с огневыми позициями для пулеметов на месте, где ранее находился китайский наблюдательный пункт, уничтоженный индийской армией.
 
Правительство Индии, в свою очередь, разрешило пограничникам открывать огонь на поражения в случае столкновений с китайцами на линии контроля.
 
 
 

 
 
Напомним, в ходе вооруженных столкновений между пограничниками Индии и Китая в долине реки Галван 20 солдат с обеих сторон были убиты и более 70 получили ранения.

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Теги: конфликт, Китай, Индия, граница
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Источник: korrespondent.net

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