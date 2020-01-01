Сын вождя. В США умер Сергей Хрущев

Причиной смерти 84-летнего Сергея Хрущева стало огнестрельное ранение в голову, идет ли речь о самоубийстве или неосторожном обращении с оружием, не уточняется.

Сергей Хрущев – сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Его отец обещал похоронить капитализм и показать США Кузькину мать, а он сам жил и умер в Штатах.

Сергей Хрущев не попадал в скандалы, а был доктором технических наук, ракетостроителем и преподавал в университете.

Биография

Сергей Хрущев родился в Москве 2 июля 1935 года, через полтора года после того, как его отец стал первым секретарем столичного горкома партии. Мать, Нина Петровна Кухарчук, была третьей и последней женой будущего лидера СССР.

Когда Никита Хрущев достиг единоличной власти, 20-летний Сергей учился на факультете электровакуумной техники Московского энергетического института. В 1958 году окончил его и пришел на работу в ОКБ-52. Конструкторское бюро, изначально специализировавшееся на крылатых ракетах, с 1956 года включилось в соревнование в области космоса с ОКБ-1 Сергея Королева и ОКБ-586 Михаила Янгеля.

Впоследствии конструкторское бюро Хрущева создало тяжелую ракету-носитель Протон, по сей день основную ракету российской космонавтики, и первую орбитальную станцию Салют.

Сергей Хрущев занимался разработкой систем управления крылатой ракеты морского базирования П-5. По отзывам коллег, папенькиным сынком не был и места зря не занимал.

Отправляясь в 1959 году с визитом в США, Хрущев взял с собой всю семью. На родине многолюдные и продолжительные зарубежные визиты скоро сделались одним из обвинений против него.

В конце сентября 1964 года охранник активного участника анти-хрущевского заговора Николая Игнатова Василий Галюков встретился с Сергеем Хрущевым и предупредил о готовящейся атаке на его отца.

В 1968 году сын свергнутого лидера потерял работу в военном КБ и стал заместителем директора московского Института электронных управляющих машин, где разрабатывались первые советские компьютеры.

Живя в изоляции на госдаче в подмосковной Жуковке, Никита Хрущев надиктовал на магнитофон около 1600 страниц воспоминаний. Сын в 1970 году переправил записи за границу.

В 1992 году Сергей Хрущев переквалифицировался из конструкторов в историки: один из старейших в Америке Брауновский университет пригласил его читать лекции о СССР и холодной войне. В 1999 году он получил американское гражданство.

Книги

Сергей Хрущев написал книги об отце Пенсионер союзного значения, Рождение сверхдержавы и Реформатор. Был соавтором сценария выпущенной в 1993 году на Мосфильме картины Серые волки о свержении его отца.

В 2002 году власти Кубы отказали сыну Хрущева в визе, когда он в составе делегации американских историков собирался в Гавану на конференцию, посвященную 40-летию Карибского кризиса. Мотивы такого решения неизвестны.

Сергей Никитич являлся последним из пятерых детей Никиты Хрущева. Сам был трижды женат и имел двух сыновей, которые не последовали за ним в Америку. Старший, Никита, журналист Московских новостей, умер от инсульта в 2007 году в возрасте 48 лет. Младший, Сергей, занимается в МГУ космической биологией.

В телефонном интервью Комсомольской правде в марте 2014 года Сергей Хрущев поддержал российскую аннексию Крыма и выразил мнение, что "Крым подарил Украине не Никита Сергеевич, а Борис Николаевич".

В одном из последних интервью тому же изданию в сентябре 2018 года заявил, что его отец правильно культивировал в СССР кукурузу, а вот Сталина из мавзолея вынес зря.

Смерть

Причиной смерти 84-летнего Сергея Хрущева стало огнестрельное ранение в голову, сообщил представитель бюро судебно-медицинской экспертизы в Род-Айленде Джозеф Уэнделкин. Идет ли речь о самоубийстве или неосторожном обращении с оружием, не уточняется.

Полиция начала расследование после того, как 18 июня о смерти Хрущева-младшего сообщила его жена. Хрущева объявили мертвым на месте происшествия, после чего расследование завершили, сообщили в полицейском управлении Крэнстона.

Сергей Хрущев, как ожидается, будет похоронен в октябре на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщила его вдова Валентина Голенко. Вдова заявила, что муж скончался от старости, как и было указано в заключении о смерти. Сообщения СМИ о выстреле она назвала сплетнями и инсинуациями. Голенко добавила, что Сергей Хрущев два года серьезно болел.