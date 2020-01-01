Еврокомиссия утвердила финпомощь Lufthansa

Авиаконцерн получит девять миллиардов евро для преодоления последствий коронакризиса от правительства Германии.

Европейская комиссия официально одобрила планы Германии выделить девять миллиардов евро на рекапитализацию Lufthansa в связи с кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба ЕК.

"Германия внесет шесть миллиардов евро на рекапитализацию Lufthansa вместе с государственной гарантией в размере три миллиарда евро по кредиту. Этот значительный объем помощи поможет Lufthansa выдержать нынешний коронакризис, который особенно сильно ударил по авиационному сектору", - указала вице-президент организации Маргрет Вестагер.

Отметим, теперь за пакет финансовой помощи в обмен на принятие на себя ряда обязательств должны проголосовать акционеры компании.

Для спасения компании немецкий Фонд стабилизации экономики утвердил пакет помощи, который предусматривает участие в активах Deutsche Lufthansa AG на сумму до 5,7 миллиарда евро, а также покупку 20% капитала компании

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