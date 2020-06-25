Вспышку Эболы в Африке удалось погасить

Жертвами вирусной инфекции, которая распространилась на западе и востоке Республики Конго, стали почти три тысячи человек.

В ДР Конго объявили об окончании второй смертельной вспышки Эболы

В Демократической Республике Конго (ДРК) победили вспышку смертельного заболевания, которое вызывает вирус Эбола. Об этом в четверг, 25 июня, сообщило агентство Associated Press

Отмечается, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами смертельной лихорадки за два года стали 2280 человек.

Региональное бюро ВОЗ в Африке распространило в Twitter заявление главы Минздрава Конго о победе над вспышкой Эболы и поздравила власти страны.

"Поздравляем правительство и министерство здравоохранения ДРК, а также граждан ДРК с этой победой над одной из самых продолжительных и смертельных вспышек Эболы в истории", - указали в организации.

The end of the #Ebola outbreak in Northeastern #DRC is officially announced by DRC Health Minister @LongondoEteni! Congratulations to the DRC govt, @MinSanteRDC & the people of DRC for this victory over one of the longest & deadliest Ebola outbreaks in history. pic.twitter.com/BfZbHmXnQ9 — WHO African Region (@WHOAFRO) June 25, 2020

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