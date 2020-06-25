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Вспышку Эболы в Африке удалось погасить

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Жертвами вирусной инфекции, которая распространилась на западе и востоке Республики Конго, стали почти три тысячи человек.
В ДР Конго объявили об окончании второй смертельной вспышки Эболы
В ДР Конго объявили об окончании второй смертельной вспышки Эболы
 
В Демократической Республике Конго (ДРК) победили вспышку смертельного заболевания, которое вызывает вирус Эбола. Об этом в четверг, 25 июня, сообщило агентство Associated Press.
 
Отмечается, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами смертельной лихорадки за два года стали 2280 человек.
 
Региональное бюро ВОЗ в Африке распространило в Twitter заявление главы Минздрава Конго о победе над вспышкой Эболы и поздравила власти страны.
 
"Поздравляем правительство и министерство здравоохранения ДРК, а также граждан ДРК с этой победой над одной из самых продолжительных и смертельных вспышек Эболы в истории", - указали в организации.
 
Напомним, 1 июня на западе ДРК зафиксировали новую вспышку геморрагической лихорадки Эбола. Были выявлены шесть зараженных, четверо из которых умерли.
 
Также сообщалось, что в государствах Африки подтверждены более 300 тысяч случаев COVID-19.

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Теги: Африка, ВОЗ, вирус Эбола, Конго, ДР Конго, Лихорадка Эбола
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Источник: korrespondent.net

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