ВОЗ сомневается в появлении вакцины от COVID-19

В случае, если качественную вакцину от коронавируса разработают, она будет недоступна год, отметил глава организации.

В ВОЗ допускают, что вакцина от COVID-19 не появится

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил сомнение, что ученые смогут разработать эффективную вакцину от коронавируса. Об этом он заявил комитету здравоохранения парламента ЕС 25 июня, сообщает ВВС

“Нет гарантий, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19. <...> Было бы очень сложно с уверенностью сказать, что у нас будет вакцина”, - подчеркнул глава ВОЗ.

При этом Гебрейесус добавил, что если вакцину все же разработают, существует большая вероятность того, что год она не будет доступна для использования.

В то же время в Украине только 41% граждан готовы бесплатно вакцинироваться от коронавируса , если будет такая возможность.

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