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В мире растет число потребителей наркотиков - ООН

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На ситуацию с наркотиками повлиял коронавирус. Пандмия уже привела к их нехватке, росту цен и ухудшению качества.
В мире растет употребление наркотиков
В мире растет употребление наркотиков
pixabay.com
 
В мире почти 270 миллионов человек употребляют наркотики. Об этом говорится в докладе Управления ООН по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и преступностью, опубликованном 25 июня.
 
"Около 269 миллионов человек употребляли наркотики в мире в 2018 году, что на 30% выше, чем в 2009 году", - говорится в пресс-релизе организации к докладу 2020 года.
 
Эксперты также проанализировали последствия пандемии коронавируса. По их оценке, из-за роста уровня безработицы и других факторов "наиболее бедные слои населения окажутся еще более уязвимыми к употреблению наркотиков, наркоторговле и производству наркотиков".
 
По данным ООН, в 2018 году наиболее распространенным наркотиком был каннабис - его употребляли около 192 миллионов человек в мире.
 
Наиболее опасными наркотиками остаются опиоиды, и количество смертей от расстройств, связанных с их употреблением, выросло на 71%.
 
В докладе подчеркивается, что последствия влияния пандемии на ситуацию с наркотиками пока сложно оценить, однако она уже привела "к нехватке наркотиков на улицах и вызвала рост цен на них и ухудшение их качества".
 
 
Ранее сообщалось, что COVID-19 спровоцировал резкий рост продаж рекреационного каннабиса в Канаде.

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Теги: наркотики, ООН, Наркотик, наркоторговля
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Источник: korrespondent.net

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