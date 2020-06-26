Трамп назвал Болтона маньяком без улыбки
Американский лидер упрекнул своего бывшего советника в желании развязать войну с Россией или Китаем.
Президент США Дональд Трамп назвал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона сумасшедшим маньяком. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News, отрывок которого был опубликован 25 июня.
"Все считали его сумасшедшим, потому что он хотел лишь бомбить людей и говорил, давайте сражаться с Россией или Китаем. На переговорах мне всегда давали то, что я хотел, потому что, когда они видели рядом со мной этого маньяка Болтона, то думали, что я готов применить бомбы", - подчеркнул Трамп.
По его словам, Болтон "плохо справлялся с работой" и "не был умным".
"Я не помню, чтобы он хотя бы один раз улыбнулся. Я даже спросил его однажды, смеется ли он вообще. Это многое говорит о человеке", - указал президент США.
Напомним, критика Трампа в отношении Болтона обострилась после выхода книги бывшего советника о работе в Белом доме, в которой он достаточно откровенно описал работу в администрации президента в 2018-2019 годах.
Власти США пытались через суд запретить публикацию книги, а Трамп заявил, что Болтон должен оказаться за решеткой.
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