Трамп назвал Болтона маньяком без улыбки

Американский лидер упрекнул своего бывшего советника в желании развязать войну с Россией или Китаем.

Президент США Дональд Трамп назвал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона сумасшедшим маньяком. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News, отрывок которого был опубликован 25 июня.

"Все считали его сумасшедшим, потому что он хотел лишь бомбить людей и говорил, давайте сражаться с Россией или Китаем. На переговорах мне всегда давали то, что я хотел, потому что, когда они видели рядом со мной этого маньяка Болтона, то думали, что я готов применить бомбы", - подчеркнул Трамп.

По его словам, Болтон "плохо справлялся с работой" и "не был умным".

"Я не помню, чтобы он хотя бы один раз улыбнулся. Я даже спросил его однажды, смеется ли он вообще. Это многое говорит о человеке", - указал президент США.

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