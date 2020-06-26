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Трамп назвал Болтона маньяком без улыбки

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Американский лидер упрекнул своего бывшего советника в желании развязать войну с Россией или Китаем.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона сумасшедшим маньяком. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News, отрывок которого был опубликован 25 июня.

"Все считали его сумасшедшим, потому что он хотел лишь бомбить людей и говорил, давайте сражаться с Россией или Китаем. На переговорах мне всегда давали то, что я хотел, потому что, когда они видели рядом со мной этого маньяка Болтона, то думали, что я готов применить бомбы", - подчеркнул Трамп.
 
По его словам, Болтон "плохо справлялся с работой" и "не был умным".
 
"Я не помню, чтобы он хотя бы один раз улыбнулся. Я даже спросил его однажды, смеется ли он вообще. Это многое говорит о человеке", - указал президент США.
 
Напомним, критика Трампа в отношении Болтона обострилась после выхода книги бывшего советника о работе в Белом доме, в которой он достаточно откровенно описал работу в администрации президента в 2018-2019 годах. 
 
Власти США пытались через суд запретить публикацию книги, а Трамп заявил, что Болтон должен оказаться за решеткой.

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Теги: США, маньяки, критика, советник, Трамп, Болтон, Дональд Трамп, советник президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
naswevret    26.06.2020, 07:12
Оценка:  0
naswevret
Вся верхушка США со своими посипаками-отпетые маньяки ИМХО.
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