Трамп заявил, что изменил дизайн военных кораблей США

Американский лидер подчеркнул, что раньше корабли выглядели отвратительно и он решил изменить это.

Президент США Дональд Трамп заявил, что внес изменения в дизайн американских военных кораблей. Об этом он рассказал 25 июня, выступая перед работниками верфи компании Fincantieri Marinette Marine в штате Висконсин, пишет ТАСС

"Корабли, которые мы раньше делали, выглядели отвратительно. Я изменил это. Я сказал: Корабль выглядит ужасно, давайте сделаем его красивее. Давайте изменим дизайн", - утверждает американский лидер.

Затем он уточнил детали контракта компании на выпуск ракетных фрегатов для ВМС США.

"Возможно, будет построено до 20 кораблей, мы работаем над этим. Сумма контракта составляет 5,5 миллиарда долларов, вы построите один из самых маневренных и быстрых фрегатов. Будет создано 1 500 рабочих мест, а также 15 000 рабочих мест в штате в рамках системы снабжения", - указал президент.

По словам Трампа, ракетные фрегаты нового поколения FFG(X) будут иметь вертикальные пусковые установки Mk 41 и "в 30 мощнее фрегатов предыдущего поколения".

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