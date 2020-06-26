В Китае зафиксировали сильное землетрясение

Подземные толчки зафиксировали ночью в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в уезде Юйтянь.

В ночь на пятницу на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей в пятницу, 26 июня.

Подземные толчки зафиксировали в 5:05 по пекинскому времени (0:05 по Киеву) в уезде Юйтянь округа Хэтянь (Хотан) Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Эпицентр землетрясения был отмечен в точке с координатами 35,73 градуса северной широты и 82,33 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки незначительно ощущались в уездном городке Юйтянь. Электроснабжение, транспорт и связь функционируют нормально. Информации о пострадавших и разрушениях в волости Ацян – ближайшем к эпицентру землетрясения не поступало.

Синьцзянское сейсмологическое управление уже направило рабочую бригаду в зону стихии.

Напомним, 23 июня в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Погибли 10 человек, 23 пострадали. Были повреждены более двух тысяч домов. Около 2,7 млн человек остались без электричества на несколько часов. После землетрясения были зафиксированы еще 1730 повторных толчков.

А в прошлом месяце в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки серьезно повредили древние районы города Дехдешт. Были повреждены многие исторические памятники, в том числе караван-сарай.

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