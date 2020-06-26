В Танзании 60 человек пострадали при крушении парома

Паром перевернулся на озере Танганьика в результате шторма. Тела погибших уже подняты из воды.

Сотрудник Красного Креста во время спасательной операции в Танзании (архивное фото)

В Танзании по меньшей мере девять человек погибли и еще 51 пострадал в результате крушения парома на озере Танганьика. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию в пятницу, 26 июня.

Как рассказал капитан полиции по городу Кигома Мартин Отиено, инцидент произошел сегодня около 05:00 утра.

По его словам, согласно предварительным сообщениям, паром, на борту которого находились 60 пассажиров и экипаж, перевернулся в результате шторма.

"Тела погибших были подняты из воды", – сказал офицер полиции, добавив, что семь тел принадлежат женщинам, еще два – мужчинам.

Напомним, два года назад в Танзании погибло не менее 207 человек при опрокидывании парома MV Nyerere на озере Виктория. На борту судна, перевозившего груз, находилось более 300 человек. При этом паром был рассчитан максимум на 100 человек и 25 тонн груза. Спаслись не более 40 пассажиров.

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